Die Partie, die es heute im Tessin zu sehen gab, war aus der Sicht eines Aarauer Fans alles andere als attraktiv. Die Aarauerinnen konnten kaum eine Chance erarbeiten. Normalerweise kann man aus allem etwas Positives sehen. Nicht aber aus der heutigen Partie. Was die Aarauerinnen zeigten war eine Leistung, die man im Profisport nicht dulden kann.

Der totale Absturz

Die Aarauerinnen starteten gut in die Partie. Doch leider nur das. Zu Beginn agierten sie aggressiv, kampflustig. Wollten den Ball um jeden Preis für sich erobern. Drückten aufs Tor. Doch leider nur in den ersten vier Minuten. Der Führungstreffer von Curtin in der vierten Minute leitete den Aarauer Absturz ein.

Nichts mehr gelang den Aarauerinnen. Was man folglich sah, war nichts anderes als ein frustrierter Kampf gegen den Absturz – den man kläglich verlor. Praktisch jeder Ball der Tessinerinnen lag im Kasten der Aarauerinnen. Alle Tore resultierten aus individuellen Fehlern. Man erinnert sich an die schwache Hinrunde, in der es genau dieses Problem war, das es zu ändern gab. Zu Beginn der Rückrunde sah alles vielversprechender aus. Das Problem schien behoben. Und nun ein solches Spiel. Um das Spiel in einem Adjektiv zu beschreiben: peinlich.