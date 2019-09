14. Minute: Unschöner Start für den FCA. Beim langen Pass in die Tiefe in Richtung Gaëtan Missi Mezu ist Elsad Zverotic nur ein Statist. Der wieder einmal eingesetzte Nicolas Schindelholz heftet sich sofort an dessen Fersen, doch die Musik spielt hinter Giuseppe Leos Rücken. Von Helios Sessolo bedient netzt der dort unbewachte Danilo Del Toro zum 1:0 für Schaffhausen ein.