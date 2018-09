Das Medieninteresse für den FC Aarau ausserhalb des Kantons Aargau hält sich momentan in Grenzen. In engen Grenzen sogar! Seit dem Abstieg in die Challenge League 2015 spielt der Cupsieger von 1985 und Meister von 1993 auf der Landkarte des Schweizer Fussballs nur noch eine kleine, untergeordnete Rolle.

Die glanzvollen Zeiten des FC Aarau sind also vorbei: Das hängt einerseits mit dem niedrigen Stellenwert der zweithöchsten Spielklasse in unserem Land, andererseits mit der geringen Strahlkraft von Aarau zusammen. Die Auftritte des FC Aarau sorgen kaum noch für Schlagzeilen. Und wenn, dann vor allem für negative: Den sportlichen Absturz in der Startphase dieser Saison mit sechs Niederlagen in Folge quittierte die Boulevardpresse in Zürich mit Hohn und Spott. Titel wie «Fussballwüste Aargau» machten die Runde.

Umso überraschender und natürlich auch erfreulicher ist es, dass in dieser Woche eine dreiköpfige Fernsehequipe des Tessiner Fernsehens mit Fussball-Experte Antonio D’Autilia an der Spitze ihre Aufwartung im Brügglifeld machte. Das Ziel: D’Autilia und seine Kollegen interessieren sich für die Zukunft des FC Aarau im Allgemeinen und stellen die Stadionfrage ins Zentrum ihrer Reportage. Um mehr über die jahrzehntelangen Infrastruktur-Probleme des Vereins zu erfahren, bot die Tessiner TV-Crew Aaraus Sportchef Sandro Burki im Brügglifeld zu einem 20-minütigen Interview auf.

Burki macht Werbung

Burki wies in einem flammenden Appell auf die Notwendigkeit des neuen Stadions hin. «Aarau ist so etwas wie das Herz der Schweiz», sagte er dem Tessiner Reporter. «Und der FC Aarau ist nicht nur ein gesunder und familiärer Verein, sondern er lebt und hat grosse Ambitionen. Unser Kanton, die Stadt und die vielen Talente brauchen eine zeitgemässe Sportstätte. Das Brügglifeld ist zwar Kult, entspricht aber nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Ohne ein neues, modernes Stadion ist die Zukunft des Fussballs gefährdet. Fussball ist die grösste und wichtigste Sportart und hat bei der sportbegeisterten Bevölkerung eine grosse Anziehungskraft.»

Burki fühlt sich also nicht nur für den sportlichen Bereich des FC Aarau verantwortlich, sondern er will gemäss eigener Aussage bis zur Abstimmung im Mai nächsten Jahres auch mithelfen, Werbung für das neue Stadion im Torfeld Süd zu betreiben.