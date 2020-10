Ein bisschen ein neues Stadion für den FC Aarau: So wird das Brügglifeld coronafit gemacht

Denn in dieser Woche haben die Bauarbeiten begonnen, mit denen das Brügglifeld coronafit gemacht wird. Diese besagen unter anderem: Die Fussballklubs, die mehr als 1000 Zuschauer ins Stadion lassen wollen, dürfen nur Sitzplätze anbieten.

Obwohl in der Causa "Torfeld Süd" seit der Volksabstimmung vor knapp einem Jahr nicht viel gegangen ist, kann sich der FC Aarau dennoch ein bisschen auf den Einzug in ein neues Stadion freuen. Oder muss- je nach Sichtweise.

Übrigens: Der Brügglifeld-Umbau kostet den FCA rund 150'000 Franken. Eine hohe Summe, doch den Verantwortlichen ist sie es wert, damit wieder alle über 2000 Saisonkarten-Inhaber unlimitiert an die Heimspiele können. Und die künftige Corona-Kapazität erlaubt sogar den Verkauf von Einzelkarten. Diesbezüglich herrscht also wieder so etwas wie Normalität.