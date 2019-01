Die beiden weiteren Transfers verstärken die Offensive: Der 1,90-Meter grosse Brasilianer mit dem bürgerlichen Namen Victor Raphael Pelae Cardoso, kurz «Victor» genannt, war bis im letzten Herbst bei Miami United in den Vereinigten Staaten im Einsatz, kam danach in die Schweiz und spielte für Wohlens Ligakonkurrent YF Juventus. Der 25-jährige Stürmer ist der Bruder von «Nathan», dem GC-Verteidiger aus der Super League. Schliesslich verpflichtete der FC Wohlen mit Thomas Schiavano (22) vom SC Cham einen weiteren Offensivspieler.

Es fehlt noch ein Mittelfeldspieler

Damit ist das Kader für die Rückrunde praktisch komplett: «Wenn wir noch einen erfahrenen Mittelfeld-Spieler bekommen, ist die Kaderplanung abgeschlossen», meint Piu. Nächste Woche wird der FC Wohlen deshalb noch Spieler zum Probetraining auf die Niedermatten einladen: Dylann Nyangi, ein 20-jähriger Kongolese von GC U21, der schon letzte Woche in Wohlen trainierte, wird ebenso dabei sein wie Karim Coulibaly (25), ein Franko-Senegalese, nota bene der Bruder von Mohamed Coulibaly (FC Vaduz).

Nach der Herbstrunde liegt der FC Wohlen in der Promotion League derzeit auf Rang 14 mit einem Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Die Freiämter starten am 2. März mit einem Gastspiel bei Leader Lausanne-Ouchy zur «Mission Ligaerhalt». Zuvor absolviert Wohlen noch drei Testspiele in der Schweiz und ein Trainingslager vom 12.-17. Februar in Altea (Spanien).