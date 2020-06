Ein Abenteuer mit vielen Unbekannten: Die Suhrerin Pascale Wyder wechselt in die Bundesliga

Im Kalender von Pascale Wyder ist der 25. Juni 2020 deutlich markiert. Dass sie an diesem Tag ihren 25. Geburtstag feiert, ist allerdings nicht der Grund. Statt Party steht nämlich ein Umzug auf dem Programm.

Denn just am Tag ihres Geburtstages bricht die Handballerin ihre Zelte im Elternhaus in Suhr ab und zieht mit Sack und Pack nach Göppingen, wo sie künftig spielen wird.

In der unweit von Stuttgart gelegenen deutschen Stadt mit etwas mehr als 57000 Einwohnern erwartet Wyder das bisher grösste Abenteuer ihres Lebens – eines, mit vielen Unbekannten.

Coronakrise verhindert Augenschein vor Ort

Entgegen der Gepflogenheiten im Sportgeschäft war es der Suhrerin nicht möglich, sich vorgängig vor Ort ein Bild ihrer neuen Heimat zu machen. Die Coronapandemie verhinderte das. Just am 16. März wurde die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland dicht gemacht.

Ausgerechnet an jenem Montag also, an dem Wyder eigentlich für persönliche Gespräche mit den Verantwortlichen und eine Besichtigung der Anlagen nach Göppingen hatte reisen wollen. «Deshalb haben wir dann alles am Telefon geregelt», sagt Wyder.

Von diesen erschwerten Umständen hat sie sich nicht verunsichern lassen und wie geplant einen Zweijahresvertrag beim Bundesligisten Frisch auf Göppingen unterschrieben. «Ich freue mich mega auf die neue Herausforderung. Mit diesem Wechsel erfülle ich mir einen Kindheitstraum», sagt Wyder. Schon als kleines Mädchen habe sie von der grossen Bundesliga geträumt.

Innert fünf Jahren zur Leaderin in Nottwil geworden

Zuletzt war Wyder in Diensten der Spono Eagles in der SPL1 gestanden, wo sie sich innert fünf Jahren zur Leaderfigur und zur Topskorerin ihres Teams entwickelt hatte. Zwei Meister- und ebensoviele Cuptitel hat sie in der Innerschweiz gewonnen.