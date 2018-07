Zehn waren es in der Vorauswahl, neun stehen im definitiven Kader. Die Rede ist von den Wettinger Spielern, die mit der Schweizer Nati die diesjährige Lacrosse-Weltmeisterschaft in Israel bestreiten werden. Die neun Spieler, die im Verein bei Wettingen Wild Lacrosse tätig sind, machen also im 23-Mann-Kader der Nationalauswahl fast 40 Prozent aus – so viel wie noch an keiner WM zuvor. Es ist also nicht übertrieben, zu sagen, dass sich die Schweizer Nationalmannschaft an dieser WM auf ein Aargauer Gerüst stützen kann.

Intensive Vorbereitung in den letzten Wochen

Doch warum stellt ausgerechnet Wettingen Lacrosse so viele Spieler? «Wir waren einer der ersten Vereine in der Schweiz. Das bringt den Vorteil mit sich, dass wir schon viel Erfahrung haben», lautet Michael Hallers Begründung. Haller, der als «Urgestein» in der noch sehr jungen Schweizer Lacrosse-Landschaft gilt, ist einer der neun Wettinger Nati-Spieler und spielt auf der Verteidiger-Position. Ein Wermutstropfen bleibt Wettingen aber trotzdem: Den Sieg der Meisterschaft holten sich stets die Zürich Lions – einziges Team, das mit zehn Mann noch mehr Nati-Spieler stellt, als Wettingen.

Jetzt steht also die WM vor der Tür. Vom 12. bis am 21. Juli wird in Netanya (Israel) um den Weltmeistertitel gekämpft. In den vergangenen Wochen hat sich die Nati intensiv mit der Vorbereitung beschäftigt. Unter der Leitung von Headcoach Eamon Thornton, der jeweils für solche Zwecke aus den USA in die Schweiz fliegt, fanden an den vergangenen zwei Wochenenden Vorbereitungscamps statt.