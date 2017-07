Der Ärger ist auch drei Wochen danach noch nicht verraucht. «Die Herren in Bern stellen sich das zu einfach vor», poltert Wohlens Ehrenpräsident René Meier am Ufer des Lago Maggiore. «Sollen die doch selbst mal eine Lichtanlage aufrüsten. Dann würden sie sehen, was das für einen Aufwand bedeutet.»

Mit den «Herren in Bern» meint Meier die Funktionäre der Swiss Football League (SFL). Namentlich Marc Juillerat, den Lizenz-Manager der SFL. In einem Schreiben vom 29. Juni teilte Juillerat dem Verwaltungsrat des FC Wohlen mit: «Die FC Wohlen AG hat dem Licensing Manager bis spätestens 22. Juli den Nachweis zu erbringen, dass die Beleuchtungsanforderungen eingehalten sind.