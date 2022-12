Ehrenamt Ein letzter Hilferuf: Verein sucht dringend freiwillige Helfer – sonst droht das Ende Der Unihockeyklub Lok Reinach steht finanziell auf gesunden Beinen, ist sportlich so gut wie lange nicht und hat trotzdem ernste Probleme. 375'0000 Menschen engagieren sich jährlich ehrenamtlich für den Schweizer Sport. Trotzdem ist das zu wenig, wie unser Beispiel zeigt.

Ruht der Ball bald beim Unihockeyklub Lok Reinach? Die Gefahr besteht. Imago Images

Da spielt der Unihockeyklub Lok Reinach so erfolgreich wie schon lange nicht mehr, liebäugelt mit der Rückkehr in die NLB – und ausgerechnet jetzt stellen die Verantwortlichen des Vereins die Sinnfrage. Sie fragen sich, ob der eingeschlagene Weg weiterhin gangbar ist, oder ob das Ende des Vereins in seiner heutigen Form droht.

Es ist ein deutlicher Hilferuf, den der Vorstand von Lok Reinach in einem Schreiben, das der AZ vorliegt, an seine Mitglieder richtet. Das Problem: Es fehlen Helfer, freiwillige Helfer. Und damit die Basis, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Der Vorstand schreibt:

«Können die Ämter nicht ausreichend besetzt werden, entscheidet die Generalversammlung über die Weiterführung des UHC Lok Reinach.»

Am Dienstag findet ein obligatorischer Informationsabend statt, an welchem der Vorstand Antworten will, ob die Mitglieder die Strategie weiterhin tragen und vor allem bereit sind, zu helfen, damit dies möglich ist.

Ein letzter Anlauf – oder der Präsident tritt zurück

Präsident Riccardo Belluz sagt: «Das Problem ist nicht neu und wir haben in der Vergangenheit immer wieder Aufrufe gestartet.» Und diese hätten auch jeweils einen Effekt erzielt und auch jetzt seien bereits Rückmeldungen ­gekommen. Doch erstens sind es zu wenige und zweitens ist es ein sich immer wiederholendes Flickwerk.

Riccardo Belluz, Präsident Lok Reinach. zvg

Darum entschied der Vorstand, Tacheles zu reden. «Wir müssen die Basis aufrütteln. Wir wollen wissen, tragen die Mitglieder den Verein oder nicht?» Was aber würde passieren, wenn dem Vorstand die Unterstützung verwehrt bliebe?

«Ich bin ein Optimist und glaube daran, des es eine Lösung gibt», sagt Belluz. «Falls es nicht so ist, müsste sich der Verein neu aufstellen. Ein Plauschklub bräuchte deutlich weniger Helfer, aber dann wäre eine Förderung, wie wir sie jetzt im Verein bieten, nicht mehr möglich.»

735'000 Freiwillige und doch sind das nicht genug

Lok Reinach ist nicht der einzige Verein, der mit fehlender Unterstützung zu kämpfen hat. Im Gegenteil: Das Problem ist weit verbreitet, viele Vereine haben ähnliche Sorgen und Nöte. Der Kanton Aargau hat darum 2019 das Projekt «1418coach» lanciert.

Ziel ist es, 14- bis 18-Jährige zu Hilfsleitern auszubilden. Auch mit dem Hintergrund, dass sie später zu Verantwortungsträgern in den Vereinen werden. Doch dies ist nur ein Teil der Lösung. Ein Grossteil der Freiwilligenarbeit wird von Helferinnen und Helfern ohne offizielle Funktion im Verein verübt. Und hier gestaltet sich die Suche schwierig. Eltern, Freunde oder Bekannte, aber auch ehemalige Aktive sind immer seltener bereit, sich zu engagieren.

Swiss Olympic hat berechnet, dass in der Schweiz jährlich gut 735'000 Freiwillige insgesamt rund 73 Millionen Arbeitsstunden für den Sport aufwenden. Und doch ist das zu wenig. Der Dachverband des Schweizerischen Sports hat darum ein Manifest zur Förderung von freiwilligem Engagement unterzeichnet, in welchem unter anderem festgehalten wird:

«Viele Freiwillige sind im Rentenalter und werden künftig nicht automatisch von jüngeren Alterskohorten ersetzt.»

Die junge Generation ist heute offenbar weniger bereit, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, und verfolgt lieber individuelle Interessen. Riccardo Belluz sagt: «Wir müssen den Jugendlichen wieder ins Bewusstsein rufen, dass sie bei uns nicht in einem Fitnessstudio sind, sondern Teil eines Vereins, einer Gemeinschaft. Man gibt etwas und bekommt etwas.» Und dies soll mit dem Ende der Aktivkarriere nicht aufhören. Und betrifft auch Eltern, deren Kinder vom Vereinsleben profitieren.

An all dies will Belluz die Mitglieder am Dienstag erinnern. Stösst er auf kein Gehör, will er sein Amt als Präsident abgeben. «Es ist ja schon verrückt», sagt er. Der Verein ist finanziell gut aufgestellt, sportlich erfolgreich und trotzdem haben wir ernsthafte Probleme.» Probleme, die im schlimmsten Fall das Ende bedeuten können.