Immerhin: Die dreistündige Heimfahrt von Chiasso nach Aarau verläuft problemlos, die Befürchtung, der Stau vor dem Gotthard-Südportal am Ende der Sommerferien habe schon begonnen, bewahrheitet sich nicht. Es ist kurz vor zwei Uhr in der Nacht auf Freitag, als

der FCA-Mannschaftsbus am Stadion Brügglifeld ankommt. Im Gepäck keine Punkte, dafür viel Frust. «Ich werde auf dem Heimweg meine Leistung hinterfragen – das muss nach diesem Auftritt jeder tun», sagte Markus Neumayr zuvor zwischen Dusche und Abfahrt am Stadio Riva IV. Das sagte Neumayr nach dem Spiel gegen Chiasso:

Am Freitag dann bot Trainer Patrick Rahmen seine Mannschaft um 14 Uhr wieder auf. Doch gross trainiert dürfte am Tag nach der Schmach von Chiasso nicht geworden sein. Direkt im Anschluss an die bisher schlechteste Halbzeit seiner Amtszeit beim FC Aarau sagt Rahmen: «Wenn ich mir das Ganze nochmals angeschaut habe, werde ich klare Worte an die Spieler richten.» Gut möglich, dass im Brügglifeld die Wände wackelten. Wann, wenn nicht nach diesem Auftritt war Rahmens Rollenwechsel vom «Spielerflüsterer» zum «Trainervulkan» angebracht? Anders als das GC-Spiel war es ein Charaktertest Vergangene Woche noch verzückte der FC Aarau als Teil des für viele Beobachter hochklassigsten Challenge-League-Spiels seit Jahren seine Fans. Einstellung, Spielfreude, Moral – alles stimmte gegen GC, Aarau war überlegen, nur das Wettkampfglück und dadurch das Resultat (1:2) kippten auf die Seite der Zürcher.

1 / 15 Vollbild prev next

Sechs Tage später in Chiasso ist der FCA aus dem GC-Spiel nicht einmal ansatzweise wiedererkennbar. Lange Anreise, kaum Zuschauer, unattraktiver Gegner, Favoritenrolle – die Reise ins Tessin bedeutete nichts anderes als einen Charaktertest, für den man sich anders als für das GC-Spiel motivieren musste. Fazit aus FCA-Sicht: durchgefallen. Die Stimme von Patrick Rahmen nach der Partie:

Zwar beginnt es optimal, schon nach vier Minuten trifft Rossini zum 1:0. Doch schon Schneuwlys 2:0 verläuft entgegen dem Spielverlauf. Wer denkt, Chiassos Anschlusstreffer kurz vor der Pause holt die Aarauer endgültig aus der Lethargie, der wird überrascht. Keine Torchance hat das Rahmen-Team nach dem Seitenwechsel – keine! Gegen die bis dato drittschlechteste Abwehr der Liga, die auch gegen Aarau löchrig wirkt. Auf der anderen Seite erzielt Chiasso weitere drei Treffer, dabei haben die Tessiner bis zum Aarau-Match kein Tor erzielt. Auf welchen Positionen das FCA-Kader schwächelt Wie kann es sein, dass sich der FC Aarau in der zweiten Halbzeit nicht wehrt? Der älteste Spieler der Tessiner auf dem Platz ist 26, ihr Durchschnittsalter beträgt 21,1 Jahre. Jenes der Aarauer 26,4 Jahre, mit Neumayr (33), Schneuwly (34), Rossini (31), Zverotic (32) und später Maierhofer (36) sind insgesamt fünf Vertreter der Ü30-Generation auf dem Platz. Doch keiner der Routiniers geht voran, als sich das Unheil anbahnt. In der zweiten Halbzeit überfahren die Kinder die Männer. «Wir haben es nicht verstanden, uns in der Pause neu zu orientieren», sagt Neumayr. Tiefer blicken lässt der Erklärungsversuch von Abwehrspieler Giuseppe Leo: «Nach dem 2:0 waren wir uns zu sicher, mit Absicht haben wir nicht verloren, aber unbewusst haben wir es wohl zu locker genommen.» Hier sehen Sie noch einmal die Highlights des Spiels: