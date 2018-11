Zwei Spiele im Aargau fast zur gleichen Zeit! Das ist alles andere als ideal: Wie ist es dazu gekommen? Das von den Verantwortlichen des Aargauischen Fussballverbandes (AFV) und vom FC Baden organisierte Test-Länderspiel zwischen den U20-Auswahlen der Schweiz und Holland ist seit längerer Zeit auf den Donnerstag, 15. November, anberaumt. Der Spielbeginn im Stadion Esp in Dättwil ist um 18.30 Uhr.

Nun hat sich der FC Aarau wegen der zweiwöchigen Meisterschaftspause kurzfristig entschieden, am gleichen Tag ein Testspiel gegen den SC Schöftland (2. Liga inter) auszutragen. Spielbeginn auf dem Kunstrasen im Aarauer Schachen ist um 19.45 Uhr. Diese Terminkollision zwischen den beiden Spielen wäre nun wirklich nicht nötig gewesen. Oder?

Dumm gelaufen

«Die Terminkollision ist tatsächlich unglücklich», gibt Aarau-Trainer Patrick Rahmen zu. «Aber wir spielen am übernächsten Freitag in Schaffhausen auf einem Kunstrasenplatz und wollen uns natürlich optimal auf diese Partie vorbereiten. Für uns war es schwierig, in den nächsten Tagen einen Platz für ein Spiel auf Kunstrasen zu finden. Am Donnerstagabend war der Platz im Schachen noch frei.»

Es ist klar, dass die Überschneidung der beiden Spiele von Seiten des FC Aarau alles andere als böse Absicht war. Man hat bei der Spielansetzung schlicht und einfach nicht an das Test-Länderspiel in Baden gedacht. Bleibt unter dem Strich folgendes Fazit: Dumm gelaufen!​