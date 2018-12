Im Sommer, nach einer Saison bei Darmstadt mit nur fünf Einsätzen, war bei ihm der Drang nach Spielpraxis gross geworden. Weil es am starken Stammgoalie kein Vorbeikommen gab, strebte der Aargauer einen Wechsel an. Er hätte zu ZSKA Sofia gehen können, entschied sich aber für einen Zweijahresvertrag beim FC Paphos. «Ich liess mich bewusst auf dieses Abenteuer ein und habe bereits viele megacoole Erfahrungen gemacht», sagt Mall.

Trotz der fürchterlichen Hitze, die ohne Klimaanlage nicht zu ertragen gewesen wäre und es erforderlich machte, das Training auf acht Uhr in der Früh anzusetzen. «Ich fühle mich wohl und wohne mit meiner spanischen Freundin in einem Häuschen nur 200 Meter vom Strand entfernt», berichtet Mall. «Isabel und ich geniessen das mediterrane Essen und die fantastischen Sonnenuntergänge.»

Ein ganz anderes Leben

Auch wenige Tage vor Heiligabend steht Mall auf dem Trainingsplatz, um sich auf das Spiel am Samstag gegen Apollon Limassol vorzubereiten. Dann darf er während dreier Tage in der Schweiz Weihnachten mit der Familie feiern, ehe am zweiten Neujahrstag die nächste Meisterschaftspartie ansteht. «Wir sind schlecht gestartet, haben jetzt aber Tritt gefasst und wollen unbedingt noch in die Finalrunde kommen», sagt Mall.

Und beginnt zu erzählen. «Es ist ein ganz anderes Leben hier.» Ob im Fussball oder privat. «Wenn der Elektriker sagt, er komme gleich, dann kommt er in drei Tagen. Wenn der Abfahrtstermin zum Auswärtsspiel auf 14 Uhr angesetzt ist, erscheint der Chauffeur um 14.30 Uhr.» Die Menschen seien im Kaffeetrinken besser als im Arbeiten, sagt Mall. «Fussballerisch war es ein Schritt ins Ungewisse, unvergleichbar mit der Professionalität bei Darmstadt oder GC. Die enorme Lebenserfahrung und der Schritt komplett raus aus der Komfortzone lässt mich aber auch als Mensch wachsen.»