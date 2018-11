Nach den Siegen gegen Chiasso und Wil feiert der FC Aarau gegen Rapperswil das dritte Erfolgserlebnis in Serie. Gegen die Zürcher steht es am Ende 3:0. Der Sieg ist einer fulminanten Startphase der Aarauer zu verdanken, in der Stefan Maierhofer doppelt traf. Ein Eigentor des Rapperswilers Morganella sorgt für das 3:0-Schlussresultat. Die Gäste aus Rapperswil konnten nicht darauf reagieren, blieben über weite Strecken harmlos. Die Abwesenheit ihres Goalgetters Aldin Turkes war deutlich zu spüren. Aarau hat nach 14 Spieltagen nun endlich die rote Laterne an Chiasso abgegeben. Der Vorsprung auf die Tessiner beträgt zwei Punkte.