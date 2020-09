Dritter Saisonsieg: Der HSC Suhr Aarau wird seiner Favoritenrolle gerecht und besiegt GC Amicitia mit 28:20

Der HSC Suhr Aarau startet stark in die Partie der 5. Runde in der NLA gegen GC Amicitia. Nach exakt 11:00 Minuten geht das Heimteam in der Aarauer Schachenhalle vor 517 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 7:2 in Führung.

Kaum etwas scheint den HSC in dieser Startphase aufhalten zu können – auch nicht, dass der am Knie verletzte Portugiese João Ferraz weiterhin nicht zum Einsatz kommen kann. Doch dann leistet sich die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann plötzlich die eine oder andere Unkonzentriertheit und lässt den Gegner noch vor Ablauf der 20. Spielminute wieder bis auf drei Gegentreffer (8:5) herankommen.

Dank einer Steigerung vor der Pause geht der HSC dann schliesslich doch mit einer beruhigenden 15:9-Führung in die Halbzeit.

Der Auftakt in die zweite Halbzeit verläuft sehr torarm: In den ersten knapp zwölf Minuten nach der Pause erzielen die beiden Teams gerade einmal je vier Treffer Treffer – der HSC führt in der 42. Minute weiter mit sechs Treffern Vorsprung (19:13).

Gut 13 Minuten vor der Schlusssirene geht der HSC mit 22:15 in Führung und liegt damit erstmals mit sieben Treffern in Front. Knapp vier Minuten später beträgt die Differenz zu Gunsten des Heimteams sogar bereits acht Treffer (25:17) – die Partie scheint nun mehr als nur vorentschieden.

Dieser Eindruck bestätigt sich in den letzten Minuten der Partie. Und obwohl sich der HSC noch die eine oder andere Zweiminutenstrafe einhandelt und offensiv patzt, gerät der dritte Saisonsieg für die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann nicht mehr in Gefahr.

Sie haben die Partie verpasst? Schauen Sie sie sich hier in der Aufzeichnung des Livestreams an: