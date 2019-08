Erfreuliche Neuigkeiten für den HSC Suhr Aarau: Rückraumspieler Manuel Zehnder, 19, Kreisläufer Lukas Laube, 19, und Torhüter Leo Grazioli, 18, haben ein Aufgebot von Nationalmannschaftstrainer Michael Suter für die Nati-Saisoneröffnung erhalten. Für alle drei ist es die erste Berücksichtigung für einen Zusammenzug des A-Nationalteams.

Und das ausgerechnet in der Saison, in der die Schweiz im kommenden Januar an der Europameisterschaft in Schweden, Norwegen und Österreich teilnimmt. Vor knapp drei Monaten hatte sich das Nationalteam erstmals seit 14 Jahren für einen internationalen Grossanlass qualifiziert.

Im Rahmen des Nationalmannschaftstages zur Saisoneröffnung bestreiten die aufgebotenen Spieler am Montag, 2. September, zwei Trainings und einen Fototermin in der GoEasy Arena in Siggenthal Station. Nicht dabei sind die im Ausland engagierten Schweizer um Aushängeschild Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen.

HSC-Premieren: Keiner älter als 20 Jahre

Von den drei aufgebotenen HSC-Vertretern ist keiner älter als 20 Jahre. Sie gelten auch in den Reihen des HSC noch als Nachwuchshoffnungen oder sind noch dabei, sich voll und ganz im Fanionteam zu etablieren: