Drei Tore innert sieben Minuten reichen nicht: Aarau muss sich gegen Lausanne-Ouchy mit einem Unentschieden begnügen

Die Aarauer taten sich gegen einen aktiven und kompakten Gast aus der Waadtland während längerer Zeit schwer. Zur Halbzeitpause lag der FCA mit 0:1 in Rückstand, nachdem Karim Gazzetta in der 33. Minute aus zentraler Position für die aufgrund der Spielanteile nicht unverdiente Führung von Stade Lausanne Ouchy gesorgt hatte.

Im zweiten Umgang wurden die Lokalmatadoren sogleich kalt geduscht: Ein Aarauer Befreiungsschlag wurde von den Westschweizern umgehend zurück in die Gefahrenzone geschlagen, wo Yanis Lahiouel nach nur 15 Sekunden im Duell der beiden Tabellennachbarn auf 2:0 erhöhen konnte.

Erst in der 67. Minute fand der FC Aarau schliesslich durch den Anschlusstreffer von Mats Hammerich zurück ins Spiel. Aus dem Nichts spielte sich Aarau in einen Rausch und lag nur sieben Minuten später nach weiteren Torerfolgen vom erst 17-jährigen Innenverteidiger Binjamin Hasani sowie von Liridon Balaj plötzlich mit 3:2 in Führung.

In der Folge liess der FCA fast nichts mehr anbrennen und musste sich am Ende eines nervenaufreibenden Abends trotzdem mit einem Zähler begnügen: In der 94. Minute war es wiederum Lahiouel, der den 3:3-Endstand mit einem aus Aarauer Sicht unglücklichen Handspenalty realisieren konnte.