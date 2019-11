Drei Gründe, warum der FC Aarau gegen Vaduz die grandiose Heimbilanz fortführen wird

Mal eine 0:2-Niederlage in Vaduz, dann wieder ein 3:0-Heimerfolg im Brügglifeld, gefolgt von einer 2:5-Pleite im «Ländle» – das waren nur die letzten drei Direktbegegnungen gegen den FC Vaduz. Die Serie läuft bereits deutlich länger: Seit November 2017 gewinnt im Duell zwischen den beiden Team immer die Heimmannschaft. Gegen keinen anderen Gegner hat der FCA seit dem Abstieg 2015 im Brügglifeld öfter gewonnnen.

Und die Serie scheint manchmal wie verhext zu sein. Bestes Beispiel dafür liefert das letzte Auswärtsspiel gegen Vaduz: Nach einem totalen Fehlstart (bereits nach einer Viertelstunde mit 0:2 in Rücklage) kämpfte sich der FCA dank zwei Treffer von Patrick Rossini zurück. Dann wurde Kevin Spadanuda im Strafraum gefällt, doch der Pfiff blieb aus. Die Aarauer versuchten weiterhin auf den Führungstreffer zu drücken, vernachlässigten dabei aber die Defensiv-Arbeit und kassierten am Ende eine 2:5-Klatsche. Es hätte allerdings auch ganz anders ausgehen können, wenn der Schiedsrichter auf Penalty entschieden hätte.

Es scheint fast so, als ob seit zwei Jahren ein Auswärts-gibt-es-keine-Punkte-Fluch über den beiden Teams liegen würde. Und es gibt auf Seiten des FCA gute Gründe, warum dieser Fluch auch bis zum nächsten Spiel weiterhin bestehen bleibt: 1. Zverotic als Innenverteidiger Es war mit ziemlich grosser Sicherheit der beste Schachzug in jüngster Vergangenheit von Trainer Patrick Rahmen: Für das Spiel gegen Lausanne-Ouchy liess er Elsad Zverotic in der Innenverteidigung anstatt auf der Sechser-Postion im defensiven Mittelfeld auflaufen. Der Aarau-Captain stabilisierte die Defensive und gab Marco Thaler die dringend benötigte Entlastung. Es ist davon auszugehen, dass der Captain nach diesem Auftritt auch am Sonntag auf dieser Position spielen wird.

2. Erfolgreicher Systemwechsel Der zweite gelungene Schachzug von Rahmen im Spiel gegen Lausanne-Ouchy war die Systemumstellung. Anstatt die bisher angewandte 4-2-3-1-Formation spielte der FCA mit einer klassischen 4-4-2-Aufstellung von der neben der gesamten Mannschaft (wegen der klaren Rollenverteilung) auch Matchwinner Markus Neumayr profitierte. Der 33-jährige Routinier spielte bereits zu seinen besten Zeiten beim FC Luzern in dieser Formation. Der klare definierte Aufgabenbereich im zentralen Mittelfeld ohne Absicherung auf der 6er-Position veranlasste Neumayr in Lausanne dazu, sich auch bei der Defensiv-Arbeit zu beteiligen.

Das Resultat war sehr anschaulich: Der Aarauer mit der Nummer 77 ackerte, gewann viele Zweikämpfe und zeigte sich lauffreudig. Nicht zuletzt, weil Serey Dié direkt neben Neumayr dirigierte. Der Ivorer ist generell der einzige Spieler auf dem Feld, der sich getraut, Neumayr bei mangelndem Einsatz die Leviten zu lesen. Rahmen wird das 4-4-2-System auch gegen Vaduz mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit spielen lassen. Was funktioniert, sollte beim Fussball nie geändert werden. Für diese Weisheit braucht man kein Experte zu sein. 3. Das letzte Heimspiel vor der Abstimmung Am 24. November finden in Aarau zwei Abstimmungen statt. Es geht um die «Teiländerung Nutzungsplanung Torfeld Süd, Stadion 2017» und um den vom Volk schon mehrfach bewilligten 17-Millionen-Kredit für die Fussballarena. Der FC Aarau braucht zweimal ein «Ja» an der Urne, um die Super-League-Ambitionen aufrecht zu halten. Die letzte Möglichkeit, um für das neue Stadion auf sportliche Weise Werbung zu machen, hat die Mannschaft von Rahmen am kommenden Sonntag gegen Vaduz. Dementsprechend werden die Aarauer (hoffentlich) doppelt heiss sein, diese Partie für sich zu entscheiden.

Ein Wochenende – drei Knüller Ist es also in Stein gemeisselt, dass die Aarauer folgerichtig am Sonntag auch das Heimspiel gewinnen werden? Natürlich nicht. Aarau hat sich in dieser Saison definitiv (noch) keinen gefürchteten Ruf erarbeitet. Trotz dem Zu-Null-Sieg vor einer Woche gegen Lausanne-Ouchy, die FCA-Abwehr ist immer noch die löchrigste der Liga. Dazu kommt, dass Vaduz gerade einen Lauf hat. Seit dem Sieg gegen Aarau verloren die Lichtensteiner nur einmal knapp gegen Winterthur mit 0:1. Gegen Lausanne-Ouchy und den FC Wil verbuchten die Lichtensteiner jeweils drei Punkte und auch beim Auswärtsspiel gegen GC vermochten die Vaduzer mit einem 3:3-Unentschieden zu überraschen.