Bereits in der Pause hatte der 34-Jährige gewichtig ins Spiel seiner Mannschaft eingegriffen, indem er den Torhüter wechselte. Denn für die zweite Halbzeit übernahm Dario Ferrante anstelle von Dragan Marjanac zwischen den Pfosten. Nicht dass der Serbe eine schlechte Partie gespielt hätte, aber es gelang ihm in den ersten 30 Minuten nicht, seinem Team entscheidende Vorteile zu verschaffen.

Für Akzente und Entscheidendes sorgte Kaufmann allerdings nicht erst ab der Pause, sondern von Spielbeginn an. So liess er Abwehrchef und Kreisläufer Martin Slaninka zunächst auf der Bank, ehe er ihn nach dem ersten Team-Timeout in der 11. Minute beim Stand von 3:6 auf die Platte schickte.

Slaninka war mit einem Treffer und einem Zuspiel nach einem abgefangenen Wacker-Angriff massgeblich daran beteiligt, dass der HSC den Spielstand nur eine Minute später auf 6:6 ausgeglichen hatte. Die Liste an Wechseln liesse sich fast schon beliebig fortsetzen. So kamen bis auf Martin Prachar, Julius Voelkin und Dylan Brandt alle Spieler auf dem Matchblatt tatsächlich zum Einsatz auf der Platte.

Kaufmann gibt Lorbeeren weiter

Kaufmann gibt die Lorbeeren an sein Team weiter: «Das war eine starke Leistung der Mannschaft. Das eine ist die Ansage, das andere deren Ausführung. Darauf habe ich keinen Einfluss», sagt er und ergäntz: «Natürlich macht man sich als Trainer viele Gedanken und man hat auch viele Entscheidungen zu treffen. Aber genau dafür sind wir da. Am Ende kannst du als Trainer viel machen, wenn die Spieler nicht daran glauben, dann bringt es auch nichts.»

Tatsächlich ging am Dienstagabend auch nicht jeder Schachzug Kaufmanns auf: So haperte die Umsetzung auf der Platte beispielsweise um die 50. Minute beim Stand von 22:20, als Kaufmann den Torhüter im Angriff durch einen siebten Feldspieler ersetzte. Statt damit eine Entscheidung herbeizuführen, verpuffte die Wirkung der künstlich geschaffenen Überzahl in zwei Fehlwürfen. Zwei Minuten später war die Partie folgerichtig wieder ausgeglichen (22:22).

Weil sich seine Mannschaft am Ende aber bekanntlich durchsetzte, geht sie nun mit einer 1:0-Führung in der Serie in Spiel 2 von heute Abend (Anpfiff: 19.30 Uhr) in der Thuner Lachenhalle.