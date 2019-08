Eichenlaub auf dem Kopf, Kranzgewinner beim grössten und bedeutendsten Fest, Eidgenosse – das weckt Begehrlichkeiten und lockt unzählige Gratulanten an. Räbmatter hat das vor drei Jahren in Estavayer schon einmal erlebt. Entsprechend lockerer geht er damit um. Und – das macht es einfacher – Spässe und Sprüche entsprechen seinem Naturell. Eines verbindet alle drei: der Stolz, es geschafft zu haben. «Es ist etwas vom Grössten, was du als Schwinger erreichen kannst», sagt Döbeli. «Es ist einfach ein wunderbares Gefühl», sagt Strebel.

Der Generationenwechsel ist wichtig. Mit David Schmid, der den Kranz in Zug um nur 0,25 Punkte verpasste, Mario Thürig, dessen Mission, zum sechsten Mal eidgenössische Ehren zu erreichen, scheiterte, und Christoph Bieri stehen drei Nordwestschweizer Eidgenossen am Ende ihrer Karrieren. 2022 findet das Eidgenössische in Pratteln statt. Dann werden sie wohl nicht mehr dabei sein. Umso wichtiger ist es, dass die Basis für eine starke Mannschaft für das Heimfest gelegt wurde.

So eingeschworen die Freiämter sind, so nahe sind sich Alpiger und Räbmatter. Obwohl Alpiger für Lenzburg und Räbmatter für Zofingen schwingt, sind sie so etwas wie Brüder im Geiste. Gegenseitig bringen sie sich weiter und sind vor den Festen Sparringspartner füreinander. Das verletzungsbedingte Aus von Alpiger hat Räbmatter natürlich beschäftigt. Umso wichtiger war es, dass dieser mit Krücken am Sonntag trotzdem als Unterstützer dabei war (siehe Artikel unten).

Das Aargauer Quartett wird den Nordwestschweizer Verband wohl in den nächsten Jahren prägen. Doch was kommt dahinter? Stefan Strebel sagt: «Wir hatten im achten Gang noch neun Schwinger mit Chancen auf den Kranz.» Darunter den erst 19-jährigen Lukas Döbeli, den Bruder von Andreas. Im Kanton Aargau muss man sich keine Sorgen machen. Aber was ist mit den anderen? Den jungen Baselbieter Brüdern Janic und Lars Voggensperger wird grosses Potenzial attestiert. In Zug konnten sie aber nicht überzeugen. Und was ist mit dem Kanton Solothurn? Marcel Kropf war am nächsten am Kranz. Aber er ist bereits 33, und dahinter kommt lange nichts.