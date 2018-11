„Wir hätten gar nicht kommen müssen“, hört man von einer Aarauerin nach dem Spiel. Das bringt das Spiel ziemlich gut auf den Punkt. In der heutigen Partie vermisste man vor allem den Willen, die wichtigen drei Punkte zu holen, um den Anschluss an die erste Tabellenhälfte zu schaffen. Es fehlte auch an den nötigen Emotionen, ein solches Spiel zu eigenen Gunsten zu kehren.

Bereits in den ersten Minuten deutete sich die Richtung des Spiels an. Von den Aarauerinnen sah man immer wieder lange, hohe Bälle, die irgendwo im Mittelfeld verhungerten und so Gegenangriffe mit sich brachten. Nach einer knappen Viertelstunde war es dann soweit. Do Sul Almeida foult ihre Gegenspielerin von hinten, was einen Freistoss aus rund 30 Metern mit sich zieht. Die Captain der Gäste verwandelt den Freistoss in die rechte obere Ecke und leitet so die Niederlage der Aarauerinnen ein.

Nach diesem Gegentreffer gab es eine kurzzeitige Reaktion der Aarauerinnen. Zwar wollten sie den Ausgleich schaffen, blieben dafür aber zu wenig konsequent. Und was dann passiert, ist typisch für den Fussball. Wer die Tore vorne nicht macht, bekommt sie hinten. So auch in dieser Partie, als Bosshard den Ball nach einem schönen Angriff über links ins Aarauer Netz bringt. Auch der zwischenzeitliche Anschluss durch Zürcher per Penalty sollte die Lage des Heimteams nicht verbessern.

In Halbzeit zwei gleich nochmal

Kaum kamen die Teams aus der Kabine, bauten die Gäste aus Derendingen ihre Führung auch schon wieder aus. Nach einem Gerangel im Aarauer Strafraum schiebt Hager den Ball ein. Nun waren die Aarauerinnen dem Druck ausgesetzt.

Zwar kam nun mehr Pressing ins Spiel, aber die Chancen wurden aber nicht viel hochklassiger. Zwei Mal verpasste Hediger den Anschlusstreffer, bis ihn Salzmann dann kurz vor Schluss doch noch realisierte. Nach einer Ecke köpfelte sie den Ball ins Netz. Man merkte, dass Trainer Grütter den Punkt unbedingt wollte.