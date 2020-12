Déja-vu für den TV Endingen bei der Niederlage in Bern: «Wir fanden heute keine Mitte»

Einer der Vorzüge dieser merkwürdigen Handball-Saison ist es ja, dass seit kurzem alle Spiele in der Nationalliga A kommentiert werden. Die Neuerung verleiht den Partien eine neue Unmittelbarkeit, weil sich das Gezeigte auf der Platte direkt auf die Gemütslage der Kommentatoren schlägt, die ihre Sympathien meist nur sehr schwer verbergen können.

Und so war am Donnerstagabend deutlich zu vernehmen, dass die beiden Berner, die das Duell des BSV Bern gegen den TV Endingen verfolgten, ihre helle Freude an diesem Spiel hatten. Wie so oft, wenn die Endinger in dieser Spielzeit involviert sind, wurde es eine attraktive Angelegenheit mit einer Menge Tore. Nur ­leider – aus Endinger Sicht – ­waren die Tore abermals ungleich ­verteilt. Der TV Endingen verlor diesen 15. Match der ­Saison mit 27:33.

Eigentlich – auch das ist eines der wiederkehrenden Muster – startete der TV Endingen gut. Die im kanariengelben Auswärtsdress gekleideten Gäste waren forsch und mutig, die aggressiv eingestellte Abwehr funktionierte ausgezeichnet. Das Skore, es wechselte hin und her. Nie liessen die Endinger die favorisierten Berner in Halbzeit eins auf mehr denn zwei Tore davonziehen. Mit einem 13:15 ging es in die Pause.

Rätselhaft war, was sich unmittelbar nach dem Unterbruch zutrug. Die Endinger verteidigten nicht mehr konsequent, vorne warfen sie keine Tore. Erst nach und nach löste sich der offensive Knoten wieder, nur liess das Team auch zu viele einfache Würfe zu. Bereits sieben Minuten vor dem Ende durften die Berner Kommentatoren verkünden: «Dieser Match ist gelaufen.»

TVE- Trainer Zoltan Majeri sprach nach der neuerlichen Pleite von einem Déja-vu: «Wir sind nahe dran, aber bei uns wechseln sich gute und schlechte Leistungen zu häufig ab. Wir fanden heute keine Mitte.»