Kenny Austin ist ein Mann der grossen Worte: «I will put the food on the plate for the new players, but they have to eat it», lautet eines seiner wichtigsten Mottos. Kraftfutter kann der 73-jährige American-Football-Coach – der bereits bei neun verschiedenen Schweizer Teams beschäftigt war – nämlich in Form von Wissen mehr als genügend auftischen.

Womöglich hat er auch deshalb sein Team nach der schnellsten Raubkatze des Planeten benannt: dem Gepard. Dass die Zofingen Cheetahs im vergangenem Herbst zu ihrem Namen kamen, hat aber auch noch einen anderen Grund: «Wer gewinnen will, der muss schnell rennen können», lautet die einfache Erklärung des Trainers.