Diskussionsloser Heimsieg gegen das Tabellen-Schlusslicht: Der HSC Suhr Aarau besiegt den RTV Basel zu Hause mit 33:20

Der HSC Suhr Aarau wird seiner Favoritenrolle in der Partie gegen den RTV Basel gleich von Beginn weg gerecht. Nach knapp neun Spielminuten führt das Heimteam in der Aarauer Schachenhalle bereits mit 6:1 – und der offensive Hunger der Aargauer scheint noch lange nicht gestillt.

Denn bis zur Pause baut der HSC die Führung auf 18:9 und damit souveräne neun Treffer aus. Neuverpflichtung João Ferraz deutet seine Wichtigkeit für Suhr Aarau mit vier Treffern und starken Aktionen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive bereits ein erstes Mal an – da lässt sich auch der eine oder andere Fehlwurf verkraften.

Der HSC zieht auch nach der Pause durch

Nach der Pause geht es in ähnlichem Stil weiter und der HSC baut seine Führung weiter aus. Als der Basler Christian Skusa in der 36. Minute nach einem harten Body-Check gegen Raphael Rohr die rote Karte sieht, ist die Partie definitiv entschieden.

Der Vorsprung des Heimteams bewegt sich im zweiten Durchgang meist im Bereich zwischen zehn und zwölf Treffern – das NLA-Tabellenschlusslicht vermag den HSC vor 1027 Zuschauerinnen und Zuschauern nie richtig zu fordern.

Sie haben die Partie verpasst? Sehen Sie sie hier in der Aufzeichnung des Livestreams nach: