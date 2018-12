Bedrohlich hing das Damoklesschwert über dem FC Aarau. Es hielt erstaunlich lange, genau gesagt in den Spielen gegen Chiasso (3:2), Rapperswil (3:0), Schaffhausen (3:1) und Lausanne (2:2). Doch am vergangenen Wochenende gegen Vaduz (3:1) riss der Faden: Olivier Jäckle, Varol Tasar und Linus Obexer sahen jeweils ihre vierte gelbe Karte. Sie gehörten zu jenem Quintett von Stammspielern, das seit Anfang November mit dem Wissen in die Spiele ging: «Eine gelbe Karte – und ich muss beim nächsten Mal zuschauen.» Übrig geblieben sind Elsad Zverotic und Giuseppe Leo, auf die Patrick Rahmen auch beim Vorrundenabschluss in Kriens (Samstag 17.30 Uhr) zählen kann.

Ein schwacher Trost für den Trainer. Denn die Aufgabe, Jäckle, Tasar und Obexer zu ersetzen, ist alles andere als einfach:

Olivier Jäckle stand bei allen sechs Saisonsiegen auf dem Platz, mit ihm in der Startelf holte der FCA im Schnitt zwei Punkte pro Partie. Der kreative Jäckle ist die ideale Ergänzung zu Abräumer Elsad Zverotic.

Varol Tasar ist mit elf Punkten (fünf Tore und sechs Assists) der FCA-Topskorer und der drittbeste Offensivspieler der Challenge League.

Linus Obexer lieferte als einziger Aarauer ununterbrochen auf hohem Niveau Leistung ab. Hätten alle Spieler von Anfang an den gleichen Kampfgeist wie Obexer an den Tag gelegt, wäre in der Tabelle der Abstand auf den Barrage-Platz kleiner als neun Punkte.

Codewort «M-S-K»?

Nach Monaten des Ausprobierens hat Patrick Rahmen Anfang November seine Stammformation gefunden, die er stets in der 4-4-2-Formation auflaufen liess. Die Kontinuität bei Personal und System war der Schlüssel zu 16 Punkten aus sechs Spielen. Jäckle, Tasar und Obexer waren Pfeiler des Erfolgskonstrukts. Pfeiler, die nun wegbrechen.

Wer übernimmt in Kriens anstelle von Jäckle den Part des Strategen? Wer dribbelt und skort in Abwesenheit von Tasar? Und wer rennt sich die Lunge aus dem Leib wie Obexer?

«Olivier, Varol und Linus sind aussergewöhnliche Spieler, die einen grossen Anteil an unserer Erfolgsphase haben», sagt Rahmen. Das Trio eins zu eins zu ersetzen, sei schwierig. «Aber das heisst nicht, dass mir für die Partie in Kriens angst und bange wird. Die Spieler, die zuletzt weniger auf dem Platz standen, haben mit ihren Trainingsleistungen und ihrem guten Verhalten genauso viel Anteil am Erfolg.»

Auf den ersten Blick sind Damir Mehidic (für Obexer), Michael Perrier (für Obexer oder Jäckle) sowie Mickael Almeida oder Martin Liechti (für Tasar) die logischen Stellvertreter.

Oder lautet das Codewort für eine erfolgreiche Mission in Kriens «M-S-K»? Bringt Rahmen den Dreier-Sturm mit Maierhofer, Schneuwly und Karanovic? Warum nicht – Physis und die Erfahrung dürften in Kriens matchentscheidende Komponenten sein.

Patrick Rahmen hat in dieser verrückten Vorrunde auf viele Fragen passende Antworten gefunden. Gelingt ihm das auch bei der letzten Knacknuss vor der Winterpause?