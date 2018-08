Es dauert noch etwas mehr als eine Woche, bis es für die Aargauer Leichtathletin Michelle Gloor ernst gilt. Am Wochenende vom 8. und 9. September finden in Aarau die U20- und U23- Schweizer-Meisterschaften statt. Die 17-jährige Sprinterin vom BTV Aarau, die über 100 Meter und 200 Meter an den Start gehen wird, geniesst dabei ein Heimspiel.

«Es ist speziell für mich, da meine Familie und Freunde alle zuschauen. Das gibt mir einen zusätzlichen Ansporn», sagt Gloor. Sie wird an der Schweizer Meisterschaft in einem ihr vertrauten Umfeld laufen, was sie in ihrem Willen bestärkt, Höchstleistungen zu erbringen: «Ich weiss, dass die Leute, die da sein werden, hinter mir stehen. Ich kenne die Betreuer, und die Bahn ist super. Das gibt einem Sicherheit.»

Ihre Chancen stehen gut. Gloor lief im Juli an der Aktiv-SM in Zofingen auf den siebten Platz über 100 Meter. Dabei gelang ihr eine Zeit von 11,85. Das ist die zweitschnellste Aargauer Zeit seit 2011 und nur sechs Hundertstel langsamer als der Aargauer Rekord. Für die kommende Junioren-SM setzt sich Gloor ein klares Ziel: «Ich will nochmals eine Zeit unter 12 Sekunden laufen. Wenn mir das gelingt, sollte auch eine Medaille drinliegen.»

«Wollte früh gefördert werden»

Gloor begann erst vor vier Jahren mit der Leichtathletik. Sie war ursprünglich Reiterin, kam über Umwege zu ihrem neuen Sport: «Ich wollte schon früh gefördert werden. Das war beim Reiten nicht wirklich möglich. Nebenbei bin ich immer gerne gerannt, beim «schnellsten Gontenschwiler» habe ich immer mitgemacht.