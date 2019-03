Beim Heimspiel am Samstag gegen den amtierenden Schweizermeister aus La Chaux-de-Fonds, konnte das Team Argovia erstmals wieder auf Nikita Khakimov zählen, der aufgrund einer Knieverletzung längere Zeit pausieren musste.

Zusammen mit Tobias Künzi im 1. Herrendoppel und mit Lea Müller im Mixed gewann er seine beiden Spiele. Die beiden anderen Siege steuerte Evgeniya Kosetskaya bei. Sie gewann mit Lea Müller das Damendoppel und das Dameneinzel. Beide Spiele gingen über die volle Distanz von drei Sätzen, und boten den Zuschauern Badminton auf höchstem Niveau – ihre Gegnerinnen im Damendoppel waren die mehrfachen Olympiateilnehmerinnen Sabrina Jaquet und Kate Foo Kune.

Geburtstagsgeschenk für CO-Präsidenten

Im Dameneinzel ging es im 3. Satz in die Verlängerung und Kosetskaya konnte nach Abwehr eines Matchballs ihren 5. Matchball (zur Erlösung der Zuschauer) nutzen und gewann schlussendlich 16:21, 21:17 und 26:24. Dabei war kurz vor dem Spiel nicht einmal sicher, ob Kosetskaya überhaupt spielen kann: Ihr Gepäck war im falschen Flieger und so musste sie sich am Samstagvormittag in aller Hektik noch komplett neu ausrüsten (Schuhe, Schläger usw.).

Mit dem Unentschieden sicherte sich das Team Argovia die Playoff-Teilnahme bereits vor der letzten Begegnung und bereitete dem CO-Präsidenten, Fredi Heymann, das schönste Geschenk zum 65. Geburtstag.

In der letzten Begegnung der laufenden Saison ging es für das Team Argovia nach Yverdon-les-Bains. Die Mannschaft aus Yverdon-les-Bains hatte am Vortag St. Gallen-Appenzell mit 7:1 besiegt und mit nur einem Punkt Rückstand auf einen Playoff-Platz und den entsprechenden Ambitionen ihre beste Mannschaft an den Start geschickt.