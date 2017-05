Nach Ferien in Cairns und in Bali kehren die Siegfrieds in die Schweiz zurück und wohnen bei ihren Eltern. Laufend kommen Angebote rein, auch finanziell sehr lukrative aus dem arabischen Raum. Siegfried lehnt alle ab. «Ich könnte morgen in eine Wand fahren und tot sein. Ich will keine Zeit meines Lebens verschwenden, nur um Geld anzuhäufen.»

Die nächste Reise führt nach Norddeutschland. Hansa Rostock. 3. Liga. Siegfried kennt Trainer Christian Brand aus gemeinsamen Zeiten in Thun. Die Hoffnung, dass Brand in Rostock eine ansehnliche Spielkultur fördert, zerschlägt sich: Kick and Rush ist das Motto. Siegfried gefällt das Drumherum, findet in der Testwoche auch sozial Anschluss, aber lehnt dann ab. «Ich habe nicht gespürt, dass ich hier Spass haben werde auf dem Platz.»

Via Schweiz geht es nach Amerika, nach Florida, wo er in Jacksonville, Tampa Bay und Miami vorspielt. Ein Verein weiter nördlich kommt nicht infrage: «Edmonton aus Kanada hat angefragt, Durchschnittstemperatur null Grad. Was bringt es mir, dort zu sein, wenn ich eh die meisten Tage im Haus verbringe? Winter hatte ich in der Schweiz genug.» In den USA ist das Niveau zwar höher als in Australien, dafür wird Siegfried nicht warm mit der oberflächlichen Art der Amerikaner. Und beim einen Verein, bei dem er sich ein Engagement vorstellen kann, klappt es nicht, weil die Transferfrist verstrichen ist. Also wieder zurück in die Schweiz.

Und dort sendet er nach der x-ten Anfrage des FC Aarau erstmals positive Signale zurück ins Brügglifeld. Warum dieser Sinneswandel? Hat er nicht vor einem Jahr kategorisch ausgeschlossen, innerhalb der Schweiz zu wechseln, um nicht einmal gegen den FC Thun spielen zu müssen? «Ja, habe ich. Aber erstens spielen Thun und Aarau nicht in der gleichen Liga. Und zweitens hatte meine Frau ein Jobangebot als Physiotherapeutin, das sie begeisterte. Also hab ich gesagt: Sie ist mir vor einem Jahr nach Australien und Amerika gefolgt, jetzt gehe ich mit ihr nach Aarau.»

Nach einigen Probetrainings beim FCA unterschreibt er am vergangenen Montag einen ab nächster Saison gültigen Vertrag bis 2019.