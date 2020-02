Die Überraschung ist perfekt: Argovia Stars bodigen zum Playoff-Auftakt das Team der Stunde

Das überraschende Break ist Tatsache: Die Argovia Stars bodigen in ihrem ersten Spiel der 1.Liga-Playoffs auswärts den EHC Wetzikon mit 3:2. Die Zürcher gewannen zuletzt alle fünf Partien in der Masterround und gingen daher als klarer Favorit in die Serie. Stars-Trainer Roger Gerber hat dennoch gemischte Gefühle nach der Partie. Was war passiert?

Seine Mannschaft startete diszipliniert in die Partie und wartete die richtigen Momente ab, um Nadelstiche zu setzen. «Meine Jungs setzten in den ersten Minuten unser System fast perfekt um», erklärt Gerber. «Wir kannten das Spiel der Wetziker bereits und wussten, wie wir dagegenhalten können.»