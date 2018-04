Am 8. Juni 2002 stieg der FC Wohlen in die Nationalliga B (heute Challenge League) auf und verteidigte seinen Platz in der zweithöchsten Spielklasse während 16 Jahren. Finanzielle und infrastrukturelle Probleme führten dazu, dass die Freiämter im Frühling freiwillig absteigen. In einer 17-teiligen Serie blicken wir auf 16 Saisons zurück. Heute: Teil 12 – die Saison 2012/13.