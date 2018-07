Das wird er! Mit Sicherheit! Was Almeida in den Testspielen gegen den FC Thun (3:2) und gegen den FC Basel (4:1) gezeigt hat, war Extraklasse. Almeida dürfte bereits zum Saisonauftakt am nächsten Samstag im Heimspiel gegen Servette spielberechtigt sein. «Ich fühle mich wohl beim FC Aarau», sagte der trickreiche und torgefährliche Offensivspieler schon in der vergangenen Woche. «Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist ausgezeichnet, Ich hoffe, dass ich meinen Teil für eine erfolgreiche Saison beitragen kann.»

Was passiert mit Karanovic?

Bleibt die Frage, welche Konsequenzen die Verpflichtung Almeidas für Goran Karanovic haben wird. Man darf gespannt sein, ob der 30-jährige Mittelstürmer ebenfalls unter Vertrag genommen wird. Geht es nach dem Willen von Trainer Patrick Rahmen, wird nicht nur Almeida sondern auch Karanovic in der kommenden Saison für den FC Aarau spielen. Die entscheidende Frage: Kann der FC Aarau beide Spieler finanzieren oder nicht? ​