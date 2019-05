Nach dem 3:0-Husarenstück im Brügglifeld gegen Lausanne lebt der Aufstiegstraum weiter: Überholt der FCA die Waadtländer in der Tabelle bereits am nächsten Spieltag? Die AZ-Reporter finden: Er muss, sonst wird die Barrage fast zum Ding der Unmöglichkeit. Beim Coup mithelfen soll Gianluca Frontino, der beim Gastspiel in Schaffhausen den gesperrten Markus Neumayr ersetzen dürfte.

In der vergangenen Woche stimmten Wendel und Kuhn im FCA-Talk auf die Finalissima gegen Lausanne ein: