«Die Spieler zeigen mehr Respekt» – sollen Schiedsrichterinnen gezielt brisante Spiele pfeiffen?

Spieler verfolgen in Möhlin nach der Partie den Schiedsrichter, das Video macht in der ganzen Fussball-Schweiz die Runde. Nur einen Monat später: Würenlingen, ein aufgebrachter Fussballer wirft nach der Partie einen Stein in Richtung des Spielleiters. Zwei Vorfälle in kurzer Zeit, die nicht zu akzeptieren sind.

Klar, solche Geschehnisse sind nicht Alltag in den unteren Schweizer Ligen. Allerdings ist es allgemein bekannt, dass Schiedsrichter auf Amateur-Stufe weniger respektiert werden, als bei den Profis. Ständige Diskussionen seitens der Spieler sowie kritische Bemerkungen vom Spielfeldrand sind keine Seltenheit.

«Ab und zu versuchen sie, mich mit ihrem Charme zu beeinflussen»

Auf der anderen Seite haben sich die Offiziellen daran gewöhnt, dass der Umgangston in den unteren Ligen ein bisschen rauer ist. «Dumme Kommentare gehören einfach zum Spiel, mit der Erfahrung lernt man damit umzugehen», bestätigt der Aargauer Schiedsrichter Venancius Antony.