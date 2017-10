Ist das Niveau in der NLA so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Ja, wir haben nichts anderes erwartet. Was wir uns nicht so vorgestellt hatten, sind natürlich die Resultate. Mein Fazit nach sieben Runden kann man so zusammenfassen: Wir haben meistens sehr gut mitgespielt, aber am Ende schaute nichts für uns heraus. Aber da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen. Es geht nicht, dass wir phasenweise so gut mitspielen können und dann schaut trotzdem nichts Zählbares heraus. Im Spiel gegen Luzern war das Match ausgeglichen bis zum ersten Gegentor und dann brachen wir sofort ein. Dazu kam Pech wie gegen Lugano, als wir zuerst ein klares Tor wegen angeblichen Offsides aberkannt bekommen und später nur einen Freistoss anstatt eines Penalty zugesprochen bekommen. In den letzten Sekunden bekommen wir dann noch das 0:1. Da waren wir schlicht nicht clever genug.