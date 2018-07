Sion-Boss Christian Constantin, der Almeida vor einem Jahr ins Wallis lockte, sagt: «Ich halte viel von Mickael, aber wir haben momentan keinen Platz für ihn im Kader, weil wir auf erfahrenere Spieler bauen. Ich will ihn nach Aarau ausleihen, damit er dort ins Schaufenster gestellt wird. Ich verspreche: Wenn ich Almeida in ein paar Jahren für viel Geld verkaufen kann, würde Aarau an der Ablösesumme partizipieren.» Constantin weiter: «Aarau müsste keine Leihsumme bezahlen, aber in der nächsten Saison den Lohn von Almeida übernehmen.» Das finanzielle Risiko für den FC Aarau hält sich bei Almeida also in Grenzen.

Auch die Altersfrage spielt eine Rolle

Anders sieht es bei Karanovic aus, obwohl er vereinslos ist und ebenfalls keine Ablöse kostet. Aber er würde das Lohnbudget des FCA deutlich stärker belasten als sein Konkurrent. Zu viel Risiko angesichts der Ungewissheit, ob Karanovic nach zwei Kreuzbandrissen sofort einschlägt? Fakt ist auch: Wenn die Wahl auf Almeida fällt, bleibt mehr Budget für einen überdurchschnittlichen Mittelfeldspieler.