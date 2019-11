Die Revanche im letzten Moment abgewendet: Der HSC Suhr Aarau gewinnt 21:20 gegen Pfadi Winterthur

Am Ende braucht es einen Geniestreich von Neuzugang Diogo Oliveira und wenige Sekunden später etwas Glück beim Versuch von Markus Dangers auf der Gegenseite. In der letzten Sekunde kann sich der HSC Suhr Aarau den Sieg gegen Pfadi Winterthur sichern und gewinnt nach dem Cup auch in der Meisterschaft. 21:20 ist das Schlussresultat.

Timeout nach wenigen Minuten

Der HSC Suhr Aarau startet schwach in die Partie, vor allem im Angriff. Dort hat er mit der kompakten Winterthurer Deckung grosse Mühe. Die Ausfälle von Co-Captain Tim Aufdenblatten sowie Rückraum-Shooter Joao Ferraz machen sich bemerkbar. Bald führen die Gäste mit 1:5, woraufhin HSC-Trainer Misha Kaufmann ein erstes Time-Out bezieht.

Dieses zeigt sofort Wirkung - das Heimteam kommt innert Kürze auf 4:5 heran. Ebenfalls bezahlt macht sich die frühe Einwechslung von Goalie-Talent Leo Grazioli. Gleich zu Beginn seines Einsatzes pariert er gegen Pfadi-Topskorer Kevin Jud einen Siebenmeter. In der Folge entwickelt sich eine enge Partie, in der beide Mannschaften mit einer starken Abwehr auftrumpfen. Das 9:9 ist nach 30 Minuten ist die logische Folge davon.

HSC mit starkem Beginn nach der Pause

Nach der Pause startet der HSC Suhr Aarau wie die Feuerwehr und führt bald mit 13:10. Die Abwehr wird gefühlt mit jeder Minute stärker und der wieder eingewechselte Torhüter Dragan Marjanac nimmt je länger je mehr Fahrt auf. Zusammen mit seinen Vorderleuten bringt er die Winterthurer reihenweise zur Verzweiflung.

Beinahe hätte das Heimteam den Vorsprung aber noch preis gegeben. In der Schlussphase erstarkt Pfadi trotz zweier Strafen noch einmal, gleicht sogar aus. Das Wettkampfglück ist dem HSC aber hold und vor allem dank der zehn Treffer Oliveiras wendet er eine mögliche Niederlage im allerletzten Moment ab.