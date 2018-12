Zwei Männer, ein Versprechen, ein Ziel: Nachdem sich Heinz Gassmann während der vergangenen Osterfeiertage entschieden hatte, das Präsidentenamt des FC Baden zu übernehmen und fürs Erste den Schuldenberg in Höhe von 350 000 Franken abzutragen, war für ihn klar: Er braucht die Unterstützung von Investor und Unternehmer Bruno Burkhart und nimmt ihn deshalb mit ins Boot.

Gesagt, getan! Nach rund sieben Monaten ist der 1.-Ligist nicht nur annähernd schuldenfrei, sondern auch sportlich auf Erfolgskurs. Die seit Jahrzehnten befreundeten Gassmann und Burkhart sorgen dafür, dass das im Frühling schwankende Boot wieder in ruhigeren Gewässern unterwegs ist. Ihre primäre Aufgabe ist damit erledigt. Die Pflicht ist erfüllt. Nun gehts an die Realisierung der Kür. Die Kür? Die Organisation stärken, den Auf- und Ausbau der Sponsoren sichern, den Aufstieg in die Promotion League realisieren und in Zukunft schwarze Zahlen schreiben!

Dank Hirschi nach Florida

Wie weit geht der Erfolgsritt des FC Baden? Warum setzen sich Gassmann und Burkhart vorbehaltlos und voller Einsatzfreude, Herzblut und Leidenschaft für den FC Baden ein? Ganz einfach: Sie lieben den Verein. Beginnen wir mit Gassmann: Für ihn ist der FC Baden eine Herzensangelegenheit. Vor 50 Jahren begann er als Junior beim FC Baden und spielte mehrheitlich in der zweiten Mannschaft und bei den Senioren. Das Highlight als Aktivspieler feierte Gassmann in der Rolle des Ersatz-Torhüters der ersten Mannschaft mit dem Aufstieg in die Nationalliga B in der Saison 1979/80. Im Rausch des Erfolgs lud der damalige Ehrenpräsident Johnny Hirschi die Aufstiegs-Mannschaft auf eine zweiwöchige Rundreise nach Florida ein.

Heute ist der 66-jährige Gassmann noch immer Torhüter in der Ü50-Auswahl des FC Baden. Von 2003 bis 2010 war er zum ersten Mal Präsident. Wegen der prekären finanziellen Lage entschloss er sich im letzten Sommer für ein Comeback als Klubverantwortlicher. Gassmann machte sich 1995 selbstständig und gründete eine Firma für Goldschmuck und Trauringe. 2015 verkaufte er die Firma und wollte eigentlich kürzertreten. Statt als Pensionär dem süssen Nichtstun zu frönen, führt er jetzt den Traditionsverein mit Gründungsjahr 1897 wieder zu alter Stärke. Weil die Führung eines Vereins mit rund 700 Mitgliedern und 490 aktiven Spielerinnen und Spielern viel Zeit und vor allem jede Menge Nerven kostet, arbeitet Gassmann momentan in einem Vollpensum. Ehrenamtlich versteht sich!

Ein Tausendsassa als Helfer

Und Bruno Burkhart? Der Investor sorgte Ende 2014 für Schlagzeilen, als er sich für den Bau eines Apart-Hotels nahe vom Tennis-Center Baregg in Baden-Dättwil entschloss. Der Kostenpunkt: 15 Millionen! Burkhart ist ein Tausendsassa, tanzt auf vielen Hochzeiten. Der 70-Jährige ist an mehreren Firmen beteiligt. In jungen Jahren liess er sich zum Buchhalter und Pensionskassen-Experten ausbilden und war jahrzehntelang Finanzchef bei einer Grossfirma der Beton- und Zementindustrie. 1990 machte er sich selbstständig. Der Unternehmer gründete die Firma DIVOR AG, die Dienstleistungen für Vorsorge-Einrichtungen anbietet.

Burkhart ist ein angefressener Fussballer, war Junior des FC Wettingen und spielte danach zwei Jahre für den FC Baden. Die Sturmläufe des Flügels auf der linken Seite sind heute noch in aller Munde. Er machte sich aber nicht nur als Aktivspieler, sondern auch als Funktionär einen Namen. Nach dem Konkurs des FC Wettingen und dem Zwangsabstieg in die 5. Liga war Burkhart während vier Jahren Präsident und zugleich Gründungsmitglied von Wettingen 93. Jetzt solidarisiert er sich mit Gassmann, engagiert sich zum Wohl des FC Baden und ist zugleich Gönner des FC Wettingen.

Der Aufstieg im Hinterkopf

Gassmann und Burkhart liessen in den vergangenen Monaten nichts unversucht, um die Sanierung des FC Baden voranzutreiben. Der Gesamt-Aufwand des Vereins von 950 000 Franken (Saison 2017/18) wurde auf diese Saison auf 800 000 Franken reduziert. Entscheidend für die rasche finanzielle Gesundung war allerdings die Gründung der Vereinigung «Freunde des FC Baden» im Mai. Nach einer gemeinsamen Werbetour ist die Zahl der Mitglieder in den vergangenen Monaten auf 23 angestiegen. Persönlichkeiten aus dem Raum Baden und Wettingen bezahlen alle einen Beitrag von 10 000 Franken oder sogar mehr.

Das alleine spült eine Viertelmillion in die Vereinskasse und sichert den Fortbestand des Traditionsvereins mit mehr als 350 Junioren. Dank den 23 Mäzenen und der Rekrutierung von weiteren Sponsoren ist der FC Baden finanziell wieder auf Kurs. Und die sportliche Seite? Wer den Ehrgeiz von Gassmann und Burkhart kennt, der weiss: Sportlich gibts nur ein Ziel: Aufstieg in die Promotion League – und zwar so schnell wie möglich!