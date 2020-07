Die Pleite in Kriens war eine zuviel: FC Aarau entlässt Patrick Rahmen, Ex-Assistent Stephan Keller übernimmt

Die Trennung hat sich abgezeichnet, dass es so schnell geht, ist eine Überraschung: Der FC Aarau trennt sich zwei Tage nach dem 1:4 in Kriens von Cheftrainer Patrick Rahmen - trotz Vertrag bis Sommer 2021. Präsident Philipp Bonorand und Sportchef Sandro Burki informierten den 51-Jährigen am frühen Freitagmorgen über die Entlassung.

Der FC Aarau wird mit einem neuen Konzept, das den Fokus auf der Jugendförderung hat, in die nächste Saison starten. Dass damit einhergehend auf der Trainerposition ein Wechsel vorgenommen wird, davon musste man ausgehen. Rahmens Rucksack, die enttäuschende Saison 2019/20, wog zu schwer für den Neuanfang.

Gerne hätten die FCA-Verantwortlichen die Saison mit Rahmen beendet. Die neuerliche Bankrotterklärung, das 1:4 in Kriens, die dritte seit dem Wiederbeginn nach der Coronapause nach dem 0:5 in GC und dem 2:5 in Winterthur, war jedoch die eine zuviel: Der FCA will die Saison unbedingt tabellarisch anständig beenden - sprich mit einem Rang in der oberen Tabellenhälfte. Seit dem Re-Start der Meisterschaft ist der FCA jedoch nicht von Rang 8 weggekommen.

Rahmen war seit Sommer 2018 für die 1. Mannschaft verantwortlich und führte den FC Aarau im letzten Jahr nach einer sensationellen Aufholjagd, als sich die Mannschaft zwischen Ende Oktober 2018 und Ende Mai 2019 in 25 Spielen nur einmal bezwingen lassen musste, in die Barrage zur Super League. In dieser wurde nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel gegen Xamax der sichergeglaubte Aufstieg auf historische Art und Weise noch vergeigt. Kurz darauf platzte in letzter Sekunde Rahmens Wechsel zum FC Basel. Insgesamt stand Rahmen bei 71 Spielen als Aarauer Cheftrainer an der Seitenlinie und holte im Schnitt pro Partie 1,52 Punkte.

Rahmens Nachfolger ist Stephan Keller. Was wiederum keine Überraschung ist: Der 41-Jährige hat mit einem halbjährigen Unterbruch seit Sommer 2017 als Co-Trainer beim FCA gearbeitet. Nach der Entlassung von Ex-Chefcoach Marinko Jurendic im Frühjahr 2018 übernahm er im Duett mit dem Holländer Ton Verkerk für 14 Partien die sportliche Leitung der Profimannschaft und setzte bedingungslos auf die Jugend. In 11 Partien holte das Duo Keller/Verkerk bemerkenswerte 17 Punkte.