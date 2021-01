Die NLA soll noch nicht die Endstation sein

Seit August 2020 gibt es den Nationalen Nachwuchsverein NNV des BTV Aarau Volleyball. Das Projekt, eine Trägerschaft von Swiss Volley, setzte sich zum Ziel, ausgewählte Athletinnen mit einer Swiss Olympic Talent Card National in einem professionellen Umfeld zu trainieren und sie auf den Sprung in die Nationalliga A oder ins Ausland vorzubereiten.

Ein halbes Jahr später macht bereits das erste Talent den Schritt in die höchste Schweizer Spielklasse. Die 20-jährige Mittelblockerin Jeanina Wirz wechselt per sofort zu Genève Volley. Dort will sich die Aargauer Nachwuchsathletin nun einen Startplatz erkämpfen. Für Harald Gloor, den Sportkoordinator des Nationalen Nachwuchsvereins ist die Kooperation mit Genève Volley ein erster Erfolg: «Wir sind stolz, dass unsere Arbeit erste Früchte trägt. Jeanina bekommt die Möglichkeit, in der NLA wertvolle Erfahrungen zu sammeln.»

Die halbe Woche in Aarau, die zweite Hälfte in Genf

Die 20-Jährige bleibt dem NNV aber erhalten. Von Montag bis Mittwoch trainiert Wirz weiterhin in Aarau und profitiert dort von der erstklassigen Infrastruktur. Das erlaubt ihr auch, ihre Ausbildung am Sportgymnasium Aarau im Sommer abzuschliessen. Die restlichen Wochentage trainiert die Mittelblockerin in Genf mit ihrem neuen Team, um sich auf die Spiele am Wochenende vorzubereiten.