«Die Kritik gibt mir zu denken»: Unter Trainer Patrick Rahmen befindet sich der FC Aarau auf der Achterbahn

Das Spiel des FC Aarau am vergangenen Sonntag in Lausanne war Nummer 64 unter der Leitung von «Patrick Rahmen». Damit zog der 50-jährige mit seinem Vorvorgänger Marco Schällibaum gleich. Was wiederum bedeutet: Am kommenden Wochenende, mit dem Heimspiel gegen den SC Kriens, wird Rahmen zum dienstältesten Aarau-Trainer seit René Weiler (119 Spiele von 2011 bis 2014).

Dass der FCA auf der Pontaise mit 0:1 verlor, mag zur aktuellen Stimmungslage passen, widerspiegelt aber nicht Rahmens bisherige Bilanz: Die ist trotz zuletzt drei Niederlage in Folge positiv. 28 Siege, 14 Unentschieden, 22 Niederlagen – ergibt einen Schnitt von 1,53 Punkten pro Partie (Pflichtspiele inklusive Cup).

«Der Bär schläft, aber es ist ein Bär», beschrieb Rahmen im Frühling 2018 den Reiz, den FC Aarau als Trainer zu übernehmen. Damals befand sich der Verein drei Jahre nach dem Super-League-Abstieg im Niemandsland der Challenge League, stets ambitioniert und die Super League im Blick, aber blockiert wegen der ungelösten Stadionfrage und den etlichen Neuanfängen seit dem Abgang von Erfolgscoach René Weiler im Sommer 2014.

«Die Kritik von aussen gibt mir zu denken»

Zusammen mit Sportchef Sandro Burki, dessen Wunschlösung er war, krempelte Rahmen den FCA kräftig um: Komplett neuer Trainerstaff und zehn neue Spieler. Nachdem in der Vorbereitung drei Siege gegen Super-League-Klubs gelangen, darunter gegen den FC Basel, umgab zu Beginn der Saison 2018/19 grosse Aufbruchstimmung das Brügglifeld.

Und dann begann die Achterbahnfahrt unter Patrick Rahmen. Zuerst steil nach unten: Kein Punkt aus den ersten sechs ¬Partien. Noch schlimmer: Nur vier Punkte nach dem 11. Spieltag. Akute Abstiegsgefahr, aber keine Auflösungserscheinungen. Trotzdem: Was bei vielen anderen Klubs die Trainerentlassung zur Folge gehabt hätte, führte in Aarau zu Durchhaltewillen und einer letzten Chance für Rahmen: Hätte er Anfang November 2018 das Spiel beim Vorletzten Chiasso verloren, wäre auch sein Befürworter und Freund Sandro Burki kaum mehr um die Entlassung herumgekommen, der Druck von aussen und vom Präsidium wäre zu gross geworden.