Die «Invaliden-WG» beim TV Endingen ist Geschichte – andere Sorgen bleiben

Für den TV Endingen ist es von zentraler Bedeutung, dass Schafroth wieder im Kreise der Mannschaft ist, übernahm er in den ersten Saisonspielen trotz seiner erst 23 Jahre viel Verantwortung. Das wird er wohl auch am Mittwoch müssen, falls die Gebrüder Riechsteiner nicht auflaufen sollten.

Schwierig – und da sind sie sich beim TVE einig – werden wohl alle noch zu absolvierenden Spiele in dieser Saison. «Für uns gibt es nur schwierige Gegner, aber wir können auch ohne Druck aufspielen», sagt Schafroth. Den Ligaerhalt peilen die Surbtaler natürlich trotzdem vorbehaltslos an. «Wir sind alle Sportler genug und daher gehen wir in jedes Spiel, um es zu gewinnen», sagt Schafroth. Man sei eingespielter geworden über die letzten Wochen.

Trainer Zoltan Majeri sieht das ebenfalls so: «Wir haben Vertrauen in unsere bewährten Spieler und ich bin stolz auf den Charakter meiner Mannschaft.» Es ist ein kleiner Seitenhieb an die Konkurrenz in Zürich und Basel. Die Basler haben zuletzt ordentlich aufgerüstet und gleich drei arrivierte Spieler verpflichtet.

Fast hätte ein Bundesligaspieler den TVE verstärkt

Apropos aufrüsten: Das hätte der TVE auch tun können – und erst noch prominent: Raul Santos, beim SC DHfK Leipzig in der Bundesliga engagiert und bei Österreich im EM-Kader, hätte im Herbst auf Leihbasis ins Surbtal wechseln können. Doch die Verpflichtung war für den TVE finanziell nicht zu stemmen und deshalb kam sie nicht zustande.