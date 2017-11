«Wir müssen mutig und kreativ in die Zukunft schreiten»

Der abtretende Präsident Ruedi Suter wünscht sich in Zukunft eine Organisation, die sich in der Zukunft stärker einsetzt für ihre Anliegen. Ein Wunsch, den auch die neuen Vorstandsmitglieder teilen: «Wir müssen mutig und kreativ in die Zukunft schreiten», sagt Hans Aemisegger, «es braucht innovatives Handeln und neue Lösungsansätze.

Der Kanton braucht ein starkes Sprachrohr. Jetzt liegt es an uns, dies umzusetzen.» Roland Polentarutti will bei der Umsetzung der Neuausrichtung keine Zeit verlieren: «Es ist wichtig, dass wir die neue Basis, die wir mit der Neuausrichtung gelegt haben, auch zügig umsetzen.» Für Sennrich ist die Neuausrichtung eine «Riesenchance». Wenn man gute Arbeit leiste, werde man auch die Unterstützung des Departements Bildung, Kultur und Sport bekommen, so Sennrich.