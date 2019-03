Und nun die neuste Wendung: Roger Meier, der Präsident des FC Klingnau, meldet Ansprüche an und will an der Transfersumme beteiligt werden. Tasar spielte 2016 einige Monate für die Zurzibieter und gewann mit dem Aargauer Zweitligisten den Cup, ehe er in die U21 des Team Aargau weiterzog.

Dann stellte sich heraus, dass die anfangs kolportierte Ablösesumme von rund 8000 000 Franken zu hoch gegriffen war: «AZ»-Recherchen ergaben, dass der FCA «nur» 500 000 Franken erhält, jedoch bei einem alffälligen Weiterverkaufs Tasar in die Super League oder ins Ausland stark partizipieren würde. So könnte sich die Ablösesumme doch noch in den siebenstelligen Bereich erhöhen.

Auch drei Wochen nach der Bekanntgabe, dass Varol Tasar den FC Aarau verlässt und in der nächsten Saison für Servette spielt, kehrt keine Ruhe ein. Zuerst liessen sich die Genfer übertölpeln, in dem sie Tasar zwar ab sofort den Lohn zahlen müssen, dieser aber bis im Sommer seine Tore weiterhin für den Aufstiegskonkurrenten Aarau schiesst.

Meier behauptet, der Entdecker und Förderer von Tasar gewesen zu sein, nachdem dieser die Lust am Fussball nach einem missglückten Abstecher in die zweite türkische Liga verloren habe. Jetzt, wo der FCA Tasar für viel Geld nach Genf verkauft hat, sagt Meier gegenüber der «AZ», ihm stünde ein Stück des Kuchens zu: «Der FC Klingnau hat Varol Tasar nach der schwierigen Zeit in der Türkei die Freude am Fussball zurückgegeben und ihm eine neue Chance gegeben. Er hat 2016 ein halbes Jahr für uns gespielt und einen Monatslohn von 1000 Franken bekommen. Und», fügt Meier mit energischer Stimme hinzu, «dieses Geld kam nicht etwa aus der Klubkasse, sondern von mir persönlich und privaten Sponsoren. Ich habe Tasar vor drei Jahren gefördert. Ich will nur das zurückbekommen, was ich ausgegeben habe. Es geht um eine Summe von rund 10 000 Franken. Diese Entschädigung wäre zu einem Teil für mich, zum andern Teil würde ich sie in die Juniorenabteilung des FC Klingnau investieren.»

Tasar kontert Meier: "Habe keinen Lohn erhalten"

In der vergangenen Woche meldet sich Meier bei FCA-Sportchef Sandro Burki, der den Tasar-Transfer zu Servette ausgehandelt hat. Zwischen Meier und Burki kommt es zu einem intensiven Mailaustausch. Dieser liegt der «AZ» vor.

Meier schreibt Burki, dass er es gewesen sei, der Tasars Talent entdeckt habe, dass er den Spieler und seine Familie finanziell unterstützt habe und dass er Tasar ermuntert habe, im Sommer 2016 in die Nachwuchsabteilung des FC Aarau zu wechseln. Für diese Dienste wolle er eine Prämie, anfangs schreibt Meier von 10 Prozent der Transfersumme (also 50 000 Franken). In einem späteren Mail schraubt er seine Ansprüche auf «einen Pauschalbetrag zwischen 10 000 und 20 000 Franken» runter.

Trotzdem: Aus Aarau wird kein Rappen auf Roger Meiers Konto fliessen. Sandro Burki sagt: «Es gibt für den FC Aarau keinen Grund, dem FC Klingnau einen prozentualen Anteil an der Transfersumme zu bezahlen, da keine schriftliche Vereinbarung vorliegt. Zudem war es gemäss meinen Informationen Varol Tasar, der im Sommer 2016 auf eigene Initiative in den Nachwuchs des Aarau wechselte. Klingnau-Präsident Roger Meier wollte ihn damals nicht gehen lassen.»