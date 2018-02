So stand man gut 24h später bereits mit dem sprichwörtlichen Rücken zur Wand und musste auswärts zwingend siegen. Luzern startete in der gut gefüllten Halle besser ins Spiel und konnte nach vier Minuten in Führung gehen. Andreas Frey konnte per Weitschuss im Powerplay zwar ausgleichen, die Leuchtenstädter zeigten sich aber wach und nutzten Unaufmerksamkeiten zum 3:1 Pausenstand aus. Es entwickelte sich ein sehr intensives Spiel bei dem die Luzerner stets clever standen und die Aargauer kaum Lösungen fanden, den Ball in die gefährlichen Zonen zu bringen.

Torloses Mitteldrittel

So landeten diverse Distanzschüsse im Block oder weit neben dem Tor. Nach einem torlosen Mitteldrittel galt es also, in 20 Minuten zwei Tore aufzuholen. Micha Hediger traf nach 48 Minuten zum 3:2 und liess die Reinacher wieder hoffen. Luzern stellte den alten Vorsprung nur kurz darauf aber wieder her und so war es Merki, der sieben Minuten vor Schluss erneut den Anschlusstreffer erzielte. Auch hier hatten die Luzerner aber eine Antwort bereit und erzielten nur Sekunden später das 5:3. Die Schlussphase glich einem Abnützungskampf und dabei behielten die Luzerner das bessere Ende. Häfelis Anschlusstreffer 30s vor Schluss kam zu spät.