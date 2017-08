Am Wochenende fanden in Neuchatel die Halbfinal-Rückspiele der Herren sowie der Damen statt. Am Samstag konnten beide Spiele gewonnen werden. Beide Teams hatten die Gegner im Griff und gaben das Spiel nie aus der Hand. Die SC Rappiranhas, Gegner der Damen, hielten bis zum 2:2 mit, danach konnten die Shots bis auf 5:2 erhöhen.

Am Schluss resultierte ein klarer 9:4 Sieg. Die Herren spielten von Anfang an druckvoll und liessen GCZ keine Chance. Klares Verdickt nach 3x12 Min 11:5 für die Shots. Die Freiämter Spaccarotella & Ostgen trafen je 1 Mal.



Am Sonntag fanden die Rückspiele statt. Die Damen konnten das Rückspiel nicht gewinnen (6 : 3) und mussten deshalb in die Verlängerung. Da es auch nach der Verlängerung noch 0 : 0 stand ging es ins Penaltyschiessen. Dort konnten die Shots dank 2 gehaltenen Penaltys von Joelle Zellweger als Sieger in den Final einziehen & können in Spiez somit ihr Double verteidigen.

Für die Herren war die Ausgangslage dieselbe. Wie schon am Samstag dominierten Sie von Beginn weg die Partie & liessen auch am Sonntag dem Gegner GCZ keine Chancen zu. Die Herren gewannen ihr Spiel mit 7 : 2 (Tore 3x Spaccarotella, 1x Day, 1x Steinemann, 1x M. Woodtli & 1x Wüest) & stehen somit auch im Final.



Am Wochenede vom 18. (Cup) & 19. (Meisterschaft) August kämpfen die Havana Shots in Spiez BE um alle 4 Titel. Der Gegner ist bei den Herren wie auch bei den Damen 2 Mal der BSC Chargers Baselland sein.