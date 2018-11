Was waren das für wunderbare Aussichten für Steven Deana im Sommer 2016: Der Torhüter wechselte vom FC Aarau nach Wil und unterschrieb einen gut dotierten Fünfjahresvertrag. Die türkischen Investoren mit Milliardär Mehmet Nazif Günal an der Spitze lockten Spieler wie Deana mit hohen Salären in die Ostschweiz und versprachen ihnen in sportlicher Hinsicht das Blaue vom Himmel. Die Voraussetzungen für einen schnellen Aufstieg in die Super League, für ein gigantisches Stadionprojekt und für eine zusätzliche Sportstätte zum Wohl der Nachwuchsabteilung schienen beim kleinen FC Wil gegeben. Deana glaubte an das grosse Projekt der ausländischen Mäzene und wähnte sich ein Stück weit wie im Schlaraffenland. Er lebte während dreier Monate in einem wunderschönen Hotel und hatte alle Annehmlichkeiten, die sich ein Berufsfussballer wünschen kann. Das Märchen dauerte allerdings nur ein halbes Jahr.

Dann war Schluss mit Lustig. Günal und seine Kumpels verloren von einem Moment auf den andern die Lust am kleinen Spielzeug in der Schweiz und stellten den Betrieb und die Lohnzahlungen ein. Spätestens Ende 2016 stand fest: Was so vielversprechend begonnen hatte, endete im Chaos. Statt mit dem FC Wil nach den Sternen zu greifen, kehrte Deana auf die Saison 2017/18 zum FC Aarau zurück. Die Realität hatte ihn eingeholt. In der Vorrunde lief für den Torhüter alles wie am Schnürchen. Deana war die unumstrittene Nummer eins und zeigte über weite Strecken gute Leistungen. Weil die Aarauer vor der Rückrunde im Mittelfeld der Tabelle klassiert waren und weder Ambitionen nach vorne noch Befürchtungen nach hinten hatten, entschied Sportchef Sandro Burki nach Absprache mit dem damaligen Trainer Marinko Jurendic, dass Deana die ersten neun, der talentierte Lars Hunn die zweiten neun Spiele bestreiten wird. Grosses Pech Ein harter Entscheid für Deana, den er allerdings ohne zu widersprechen akzeptierte. «Fussball ist kein Einzel-, sondern ein Mannschaftssport», erklärt Deana sein Verhalten. «Ich bin ein Angestellter des FC Aarau. Wenn mein Chef etwas entscheidet, muss ich diesen Entscheid mittragen. So läuft es nun mal in diesem Geschäft.» Klare Worte. Deana blieb also cool und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Und wie so oft im Fussball kam es anders als erwartet: Statt in der zweiten Hälfte der Rückrunde auf der Ersatzbank Platz nehmen zu müssen, verletzte er sich. Er zog sich einen Muskelbündelriss unterhalb des Rippenbogens zu und musste wochenlang pausieren. Hunn ersetzte ihn, konnte während seiner Einsätze allerdings nicht restlos überzeugen. So stand Deana gegen Ende der Saison wieder zwischen den Pfosten. Mehr noch. Vor dem Startschuss der Saison 2018/19 war klar, dass Deana die Nummer eins des FC Aarau ist. Konkurrent Hunn wurde an GC ausgeliehen.