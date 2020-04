Die Gippinger Radsporttage finden 2020 nicht statt - ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt

Die Absage der diesjährigen Ausgabe der Radsporttage Gippingen flatterte bereits am Mittwoch per Post in die Stuben ausgewählter Personen. Dort schreibt OK-Präsident Rainer Huber: "Uns blutet das Herz! Die vom 5. bis 7. Juni 2020 geplanten, 57. Radsporttage Gippingen - mit dem internationalen Grossen Preis des Kantons Aargau als traditionellem Höhepunkt - finden nicht statt. Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Coronakrise sehen wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt gezwungen."