Die Faustballarena am Erlenweg war in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz für nationale oder gar internationale Faustball-Leckerbissen. 2016 wurde ein hochklassiges internationales Abendturnier auf die Beine gestellt und vier Jahre davor organisierten die Oberentfelder bereits einmal die finale Entscheidung um die nationale Meisterschaft.

Am Wochenende des 8./9. September hätte nun ein weiteres Highlight folgen sollen.

Doch die andauernde Hitze und der fehlende Regen machten den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung: Etwas mehr als ein Monat vor dem Final4-Turnier war klar, dass die Spielfelder am Erlenweg nicht bespielbar sind. Das OK-Team um Präsident Benjamin Kuhn war gefordert, fand jedoch schnell eine passende Alternative.

Das Final4-Turnier findet neu auf dem Sportplatz an der Walke in Kölliken statt, wo normalerweise der FC Kölliken seine Heimspiele austrägt. «Wir sind sehr froh, dass wir so schnell einen adäquaten Ersatz für unsere Faustballarena gefunden haben und danken dem gesamten FC Kölliken für seine tolle Unterstützung», so OK-Präsident Benjamin Kuhn.

Auf Schützenhilfe angewiesen



Obwohl der nationale Meisterschaftsbetrieb in den Sommermonaten einige Wochen pausierte, steht bereits die Hälfte der Teilnehmer des Final4-Turniers fest. Bei den Männern haben sich die grossen Favoriten und Titelverteidiger des STV Wigoltingen die Teilnahme bereits gesichert, genauso wie ihre härtesten Konkurrenten aus Diepoldsau.

Auch bei den Frauen stehen schon zwei Teilnehmer fest. Es sind dies erwartungsgemäss die Serienmeisterinnen und Ligadominatorinnen aus Jona, sowie das junge Team aus Diepoldsau.