Nach einigen Anspielfehlern von BTV Aarau vermochte der VBC Windisch den ersten Satz mit 26:24 zu gewinnen. Im zweiten Satz startete der VBC Windisch mit konzentriertem Spiel besser als sein Gegner. In der Folge konnte der BTV Aarau jedoch einige lange Ballwechsel für sich entscheiden und glich zwischenzeitlich in den Punkten aus. Auch eine knappe Führung von 19:21 genügte den Aarauern nicht und die Windischer vermochten den 2. Satz mit 25:23 doch noch für sich zu entscheiden. Auch im 3. Satz erlebte das Publikum packende Ballwechsel zwischen den beiden Teams. Die bessere Teamleistung entschied am Schluss auch diesen Satz zugunsten von VBC Windisch, der sich den 3. Satz mit 25:22 sicherte und damit bereits den achten Aargauer Cuptitel in Empfang nehmen konnte.

Bei der anschliessenden Ehrung der Aargauer Cupsieger-Teams, die mit launigen Worten vom SVRA-Präsidenten Jürg Seiler zusammen mit Nationalrat Thomas Burgherr vorgenommen wurde, erhielten zudem die Libera Simone Bürgler von Volley Seetal und Andy Suter vom VBC Windisch eine Auszeichnung als wertvollste Spielerin, respektive als wertvollster Spieler des Aargauer Cupfinals 2018.

Barrage-Spiele brachten Entscheidung

Am zweiten Finalissima-Tag wurde in Zofingen aber auch von diversen Teams um den Auf- und Abstieg in unterschiedlichen Ligen gespielt. Bei der Barrage Damen 2L/3L Pro setzte sich Volley Würenlingen durch. Dieses Team spielt in der 2. Liga, falls der Aargauermeister aufsteigt. Die Barrage Damen 3L Pro/3L Classic konnte der BTV Aarau 2 für sich entscheiden. Der BTV Aarau 2 spielt in der 3. Liga Pro, wenn der Aargauermeister aufsteigt. Bei der Barrage Damen 3L Classic/4L zeigt sich folgendes Bild: Falls der Aargauermeister aufsteigt, spielt der BTV Aarau U23 in der 3L Classic.

Barrage Damen 4. Liga/5. Liga: Volley Möhlin spielt in der 4. Liga und der STV Baden spielt in der 4. Liga, wenn der Aargauermeister aufsteigt. Barrage Herren 2L/3L: Mutschellen spielt in der 2. Liga. SV Volley Lengnau spielt in der 2. Liga, falls der Aargauermeister aufsteigt. Barrage Herren 3L/4L: SV Volley Wyna spielt in der 3. Liga, STV Baden spielt in der 4. Liga. Barrage Herren 4L/5L: VBC Merenschwand-Muri spielt in der 4. Liga, BSV Schöftland in der 5. Liga.