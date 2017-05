Jung, dynamisch, ambitioniert und mit ehrgeizigen Zielen für die Zukunft. So kann man die FC Aarau Frauen wohl am treffendsten beschreiben. Der stärkste Frauenfussballverein des Kantons will mit seiner jungen und äusserst talentierten Equipe so bald wie möglich den Aufstieg in die Nationalliga A schaffen. In dieser Woche beginnen die Aufstiegsspiele mit dem Heimspiel gegen den FC Staad (Mittwoch, 20 Uhr, Schachen Aarau) und dem Auswärtsspiel am Samstag gegen GC.