Zum Beispiel die Grosswetterlage rund um den FC Aarau vor dem Saisonstart: Es hatte ja eitel Sonnenschein geherrscht. Von den imposanten Transfers beeindruckt, schrieben sich die Enthusiasten im Forum die Finger vorfreudig, und selbst in der Zeitung jubelten die Experten auf Vorrat. Natürlich liess sich Hauswirth anstecken und jubelte mit. Doch die Stimmung wurde schnell frostig und erreichte Minustemperaturen, bei Hauswirth und den Experten. Aus Heilsbringer wurden Buhmänner, aus Jahrhundertspielern die grössten Versager.

Und nun? Da es tatsächlich kalt geworden ist in diesem Jahr mit seinem endlosen Sommer? Vier. Siege. In Serie. VIER! Hatten die Experten, diese Visionäre, also doch recht! In einer anderen Zeitung las Hauswirth die beiläufige Meldung: «Der FC Aarau klettert in der Tabelle nach oben.» Und auf Facebook fragte ein Bekannter: «Wird der FC Aarau jetzt Schweizer Meister?» Hauswirth gefiel das, und er war auf einmal ein bisschen überzeugt: Vermutlich werden wir jetzt nie mehr verlieren.